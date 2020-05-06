Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 258 bin 361'e yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 258 bin 361'e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 258 bin 361'e yükseldi
06.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:51

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 728 bin 346'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 728 bin 346'ya yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 242 bin 615'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 613'e yükselirken; vaka sayısı da 250 bin 561'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 213 bin 013 olurken, 29 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 167 bin 7'ye çıkarken; 6 bin 993 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 170 bin 551 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 531 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 427'ye yükselirken, hasta sayısı 194 bin 990 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 340'A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 340'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 99 bin 970'e çıktığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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