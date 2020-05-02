Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 239 bin 615'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 239 bin 615'e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 239 bin 615'e yükseldi
02.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:50

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 239 bin 615'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 401 bin 394'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 239 bin 615'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 401 bin 394'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 bin 816'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 24 bin 824'e yükselirken; vaka sayısı da 242 bin 988'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 207 bin 428 olurken, 28 bin 236 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 164 bin 77'ye çıkarken; 6 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 167 bin 346 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 594 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 510'a yükselirken, hasta sayısı 177 bin 454 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 91'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 91'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 95 bin 646'a çıktığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haber
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı Haber
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haber
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haber
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haber
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor Haber
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Trump'ın 'Gördüm' dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray 'Varsayım' dedi
Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Ajda Pekkan Bülent Ersoy Gülben Ergen
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Ankara 1 Mayıs Ramazan
Şu an buradasınız: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 239 bin 615'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 10:02:08. #1.14#
title