Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 211 bin 658'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 211 bin 658'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 65 bin 739'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 211 bin 658'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 65 bin 739'a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı da 923 bin 21'e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 23 bin 521'e yükselirken; vaka sayısı da 229 bin 424'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 199 bin 414 olurken, 26 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 158 bin 758'e çıkarken; 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 165 bin 824 kişide virüs tespit edildiği ve 23 bin 293 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 92'ye yükselirken, hasta sayısı 157 bin 149 oldu.

ABD'DE VAKA SAYISI BİR MİLYONU GEÇTİ

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 1 milyon 10 bin 507 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 803 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 5 milyon 696 bin 928 test yapıldığı bildirildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 806'YA ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 806'ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 91 bin 472'ye çıktığını açıkladı.

Kaynak: DHA