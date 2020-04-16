Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 134 bin 669
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 134 bin 669 - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 134 bin 669

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 134 bin 669'a, virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 84 bin 42'ye yükseldi.

16.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:39
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 134 bin 669

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 134 bin 669'a, virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 84 bin 42'ye yükseldi. Salgın tedavisi görerek iyileşen kişi sayısı 515 bin 109 oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 812'ye yükselirken; vaka sayısı da 180 bin 659'a çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 777'YE YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 777'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 76 bin 389'a çıktığını açıkladı.ABD'DE VAKA SAYISI 644 BİN 348ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 644 bin 348 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 554 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 258 bin 879 test yapıldığı bildirildi.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 165 bin 155 olurken, 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 134 bin 573'e çıkarken; 3 bin 804 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 147 bin 863 kişide virüs tespit edildiği ve 17 bin 167 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 868'e yükselirken, hasta sayısı 98 bin 476 oldu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Haber
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti Haber
Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Haber
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Washington Post gizli belgeleri ele geçirdi! Trump, korona önlemlerini kaldırmayı planlıyor Haber
Washington Post gizli belgeleri ele geçirdi! Trump, korona önlemlerini kaldırmayı planlıyor
Bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar sürebilir Haber
Bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar sürebilir
Koronavirüs krizine, kadın liderler damga vurdu Haber
Koronavirüs krizine, kadın liderler damga vurdu
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mhp Haydar Baş Özgür Özel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Su Tbmm İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 134 bin 669 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 11:03:00. #1.14#
title