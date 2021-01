Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 2 milyon 17 bin 923

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 17 bin 923'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 94 milyon 315 bin 331'e yükseldi. Bunların arasından 67 milyon 346 bin 640 kişi de iyileşti.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 24 milyon 102 bin 429 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 401 bin 856'ya ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 872 bin 941'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 69 bin 949 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 252 bin 164'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 53 bin 314'e yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 2 milyon 352 bin 423 vakanın tespit edildiği, 81 bin 325 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 3 milyon 316 bin 19'a yükseldiği, can kaybının ise 87 bin 295'e ulaştığı açıklandı. Almanya'da 2 milyon 23 bin 802 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 46 bin 537'ye çıktığı duyuruldu.

GÜNEY AMERİKA'DA VAKA SAYILARI

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 394 bin 253 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 208 bin 291'e ulaştığı bildirildi. Arjantin'de şu ana kadar 1 milyon 783 bin 47 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 45 bin 227 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya'da toplamda 47 bin 868 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 870 bin 179 vaka bulunduğu ifade edildi.

ASYA ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İran'da can kaybı 56 bin 621'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 318 bin 295'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 606 bin 991 olarak raporlanırken, can kaybı ise 12 bin 932 olarak açıklandı. Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 526 bin 485'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 7 bin 862 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 25 bin 484 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 882 bin 418 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

