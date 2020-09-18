Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 950 bin 625'e yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 950 bin 625'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 950 bin 625'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 356 bin 725'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 950 bin 625'e yükseldi
18.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:27

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 950 bin 625'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 356 bin 725'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 46 bin 242'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 874 bin 596 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 202 bin 213'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 457 bin 443 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 135 bin 31'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 750 bin 98'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 146 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 625 bin 651, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 405 oldu. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 415 bin 481'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 95'e yükseldiği aktarıldı.


Kaynak: DHA

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