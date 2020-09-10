Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 908 bin 46'ya yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 29 bin 549'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 29 bin 549'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 106 bin 113'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 549 bin 475 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 195 bin 239'a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 199 bin 332 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 128 bin 653'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 702 bin 776'ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 236 olarak rapor edildi.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 22 BİN 669'A ÇIKTIİran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 669'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 393 bin 425'ye çıktığı açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYORFransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 344 bin 101'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 524 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 794 olduğu aktarıldı.

İtalya'da toplam vaka sayısı 281 bin 583'e, toplam can kaybı ise 35 bin 577'ye ulaştı. Ülkede 211 bin 272 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: DHA