Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 896 bin 926'ya yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 896 bin 926'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bin 982'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 896 bin 926'ya yükseldi
08.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:19

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bin 982'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 592 bin 280'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 485 bin 575 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193 bin 534'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 147 bin 794 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 127 bin'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 691 bin 575'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 838 olarak rapor edildi.

 


Kaynak: DHA

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