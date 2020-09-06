Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 883 bin 771'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 883 bin 771'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 69 bin 726'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 883 bin 771'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 69 bin 726'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 170 bin 299'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 431 bin 160 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 192 bin 820'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 123 bin vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 230'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 683 bin 702'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 687 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı 11 bin 551'e yükselirken, vaka sayısı 420 bin 434'e ulaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 22 BİN 154'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 154'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 384 bin 666'ya çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA