Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 861 bin 286'ya yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 861 bin 286'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 906 bin 374'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 861 bin 286'ya yükseldi
02.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:51

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 906 bin 374'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 18 milyon 198 bin 381'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 257 bin 938 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 188 bin 902'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 952 bin 790 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 121 bin 681'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 657 bin 129'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 68 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı 11 bin 321'e yükselirken, vaka sayısı 413 bin 145'e ulaştı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 672'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 672'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 376 bin 894'e çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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