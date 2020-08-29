Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 841 bin 372'ye yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 841 bin 372'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 916 bin 715'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 841 bin 372'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 916 bin 715'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 301 bin 531'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 96 bin 235 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 185 bin 901'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 812 bin 605 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 119 bin 594'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 629 bin 961 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 471 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 11 bin 132 olurken, vaka sayısı 405 bin 972'ye yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 265 bin 409 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 472 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 242 bin 114 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 360 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 884 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 83 bin 952 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 249'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 249'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 369 bin 911'e çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA