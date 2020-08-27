Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 829 bin 742'ye yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 829 bin 742'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 339 bin 134'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 829 bin 742'ye yükseldi
27.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:34

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 339 bin 134'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 877 bin 207'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 365 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 183 bin 653'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 722 bin 4 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 117 bin 756'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 613 bin 378 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 124 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 990 olurken, vaka sayısı 402 bin 365'e yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 262 bin 540 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 458 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 239 bin kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 352 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 879 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 83 bin 30 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 20'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 20'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 365 bin 606'ya çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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