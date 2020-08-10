Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 734 bin 20'ye yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 734 bin 20'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 26 bin 186'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 734 bin 20'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 26 bin 186'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 900 bin 661'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 199 bin 444 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 165 bin 617'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 35 bin 582 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 101 bin 136'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 478 bin 24 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 72 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 77 olurken, vaka sayısı 373 bin 56'ya yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 250 bin 566 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 205 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 217 bin 281 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 261 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 872 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 74 bin 152 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 310 bin 825 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 574'e yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİN 427'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 427'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 326 bin 712'ye çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA