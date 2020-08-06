Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 711 bin 250'ye yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 711 bin 250'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 979 bin 320'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 711 bin 250'ye yükseldi
06.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:39

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 979 bin 320'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 171 bin 65'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 973 bin 568 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 161 bin 601'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 862 bin 761 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 97 bin 418'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 447 bin 624 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 228 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 9 bin 92 olurken, vaka sayısı 364 bin 723'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIAvrupa'da ise İtalya'da toplam vaka sayısı 248 bin 419 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 171 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 214 bin 104 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 245 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 859 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 71 bin 158 kişi enfekte oldu açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 307 bin 184 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 364'e yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 802'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 802'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 317 bin 483'e çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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