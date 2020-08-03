Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 692 bin 894'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894'e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 240 bin 644'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894'e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 240 bin 644'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 450 bin 255'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 813 bin 647 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 158 bin 365'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 733 bin 677 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 94 bin 130'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 428 bin 850 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 614 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 9 bin 608 olurken, vaka sayısı 359 bin 731'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIAvrupa'da ise İtalya'da toplam vaka sayısı 248 bin 70 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 154 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 211 bin 462 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 193 bin 600 kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 226 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 845 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 69 bin 849 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 590 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 304 bin 695 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 201'e yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 190'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 190'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 309 bin 437'ye çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA