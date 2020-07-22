Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 619 bin 605'e yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 619 bin 605'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 99 bin 524'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 619 bin 605'e yükseldi
22.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:58

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 99 bin 524'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 116 bin 273'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 166 bin 532 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 81 bin 597'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 771 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 194 bin 888'e ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 362 bin 87 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 579 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 8 bin 677 olurken vaka sayısı 334 bin 683'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIAvrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 313 bin 274 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 424 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 295 bin 817 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 422'ye yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 14 BİN 634'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 634'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 278 bin 827'ye çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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