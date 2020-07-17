Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 592 bin 757'ye yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 592 bin 757'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 592 bin 757'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 953 bin 344'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 592 bin 757'ye yükseldi
17.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:23

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 592 bin 757'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 953 bin 344'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 285 bin 138'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 14 bin 738 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 76 bin 822'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 619 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 5 bin 760'a ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 341 bin 586 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 615 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 7 bin 290 olurken vaka sayısı 323 bin 698'e yükseldi.

MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 37 BİN 574

Meksika'da son 24 saatte 6 bin 406 yeni vaka açıklanırken; 668 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 324 bin 41 olurken, ölü sayısı ise toplamda 37 bin 574 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 305 bin 935 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 416 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 292 bin 552 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 119'a yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 608'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 608'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 267 bin 61'e çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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