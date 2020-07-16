Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 586 bin 896'ya yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 697 bin 955'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 697 bin 955'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 155 bin 878'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 970 bin 909 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 75 bin 523'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 935 olurken, vaka sayısı ise 970 bin 596'ya ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 337 bin 724 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 417 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 7 bin 186 olurken vaka sayısı 321 bin 205'e yükseldi.MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 36 BİN 906

Meksika'da son 24 saatte 6 bin 149 yeni vaka açıklanırken; 579 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 317 bin 635 olurken, ölü sayısı ise toplamda 36 bin 906 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 304 bin 574 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 413 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 291 bin 911 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 53'e yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 410'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 410'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 264 bin 561'e çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA