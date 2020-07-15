Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 581 bin 317'ye yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 464 bin 486'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 464 bin 486'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 855 bin 72'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 931 bin 204 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 74 bin 262'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 327 olurken, vaka sayısı ise 937 bin 844'e ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 333 bin 867 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 229 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 7 bin 69 olurken vaka sayısı 319 bin 493'e yükseldi.MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 36 BİN 327

Meksika'da son 24 saatte 7 bin 51 yeni vaka açıklanırken; 836 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 311 bin 486 olurken, ölü sayısı ise toplamda 36 bin 327 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 303 bin 699 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 409 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 291 bin 373 olarak raporlanırken, can kaybının 44 bin 968'e yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 211'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 211'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 262 bin 173'e çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA