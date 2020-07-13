Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 571 bin 689'a yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 571 bin 689'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 42 bin 340'a yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 571 bin 689'a yükseldi
13.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:41

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 42 bin 340'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 588 bin 510'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 866 bin 176 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 72 bin 151'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 23 bin 194 olurken, vaka sayısı ise 879 bin 487'ye ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 326 bin 326 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 870 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 6 bin 979 olurken vaka sayısı 315 bin 41'e yükseldi.MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 35 BİN 6Meksika'da son 24 saatte 4 bin 482 yeni vaka açıklanırken; 276 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 299 bin 750 olurken, ölü sayısı ise toplamda 35 bin 6 olarak raporlandı.İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 44 BİN 819

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 300 bin 988 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 403 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 289 bin 603 olarak raporlanırken, can kaybının 44 bin 819'a yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 829'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 829'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 257 bin 303'e çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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