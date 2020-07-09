Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 552 bin 121'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 170 bin 840'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 170 bin 840'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 70 bin 199'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 716 bin 196 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 68 bin 55'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 151 olurken, vaka sayısı ise 769 bin 150'ye ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 242 bin 149 olurken, 34 bin 914 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 198 bin 765'e çıkarken; 9 bin 115 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 517'ye yükselirken, hasta sayısı 286 bin 979 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 84'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 84'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 248 bin 379'a çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA