Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 497 bin 1'e yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 497 bin 1'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 497 bin 1'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bin 135'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 497 bin 1'e yükseldi
27.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:25

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 497 bin 1'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bin 135'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 360 bin 855'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 280 bin 54 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 56 bin 109'a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 781 olurken, vaka sayısı ise 620 bin 794'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 239 bin 961 olurken, 34 bin 708 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 194 bin 399'a çıkarken; 9 bin 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 162 bin 936 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 778 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 414'e yükselirken, hasta sayısı 309 bin 360 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 239'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 239'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 217 bin 724'e çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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