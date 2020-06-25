Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 485 bin 160'a yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 485 bin 160'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 533 bin 443'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 485 bin 160'a yükseldi
25.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:29

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 533 bin 443'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 179 bin 398'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 192 bin 474 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 53 bin 874'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 513 olurken, vaka sayısı ise 606 bin 881'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 239 bin 410 olurken, 34 bin 644 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 193 bin 254'e çıkarken; 9 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 161 bin 348 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 731 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 81'e yükselirken, hasta sayısı 306 bin 862 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 996'YA ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 996'ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 212 bin 501'e çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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