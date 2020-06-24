Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 479 bin 896'ya yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 479 bin 896'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 360 bin 758'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 479 bin 896'ya yükseldi
24.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:40

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 360 bin 758'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 46 bin 767'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 151 bin 479 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 52 bin 771'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 359 olurken, vaka sayısı ise 599 bin 705'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 238 bin 833 olurken, 34 bin 675 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 192 bin 778'e çıkarken; 8 bin 986 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 161 bin 267 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 720 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 927'ye yükselirken, hasta sayısı 306 bin 210 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 863'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 863'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 209 bin 970'e çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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