Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 446 bin 184'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 184'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 265 bin 942'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 184'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 265 bin 942'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 323 bin 114'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 928 bin 834 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 45 bin 456'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 284 olurken, vaka sayısı ise 545 bin 458'e ulaştı.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞOrta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 237 bin 500 olurken, 34 bin 405 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 188 bin 382'ye çıkarken; 8 bin 910 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 157 bin 716 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 547 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 969'a yükselirken, hasta sayısı 298 bin 136 oldu.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 65'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 65'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 192 bin 439'a çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA