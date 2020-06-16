Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 439 bin 204'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 118 bin 908'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 118 bin 908'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 231 bin 648'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 891 bin 556 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 44 bin 118'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 91 olurken, vaka sayısı ise 537 bin 210'a ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 237 bin 290 olurken, 34 bin 371 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 188 bin 44'e çıkarken; 8 bin 885 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 157 bin 372 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 436 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 736'ya yükselirken, hasta sayısı 296 bin 857 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 950'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 950'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 189 bin 876'ya çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA