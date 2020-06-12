Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 423 bin 869'a yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 423 bin 869'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 423 bin 869'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 598 bin 950'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 423 bin 869'a yükseldi
12.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:38

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 423 bin 869'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 598 bin 950'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 843 bin 313'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 805 bin 649 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 41 bin 58'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 532 olurken, vaka sayısı ise 502 bin 436'ya ulaştı.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞOrta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 236 bin 142 olurken, 34 bin 167 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 186 bin 795'e düşerken; 8 bin 851 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 155 bin 561 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 346 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 279'a yükselirken, hasta sayısı 291 bin 409 oldu.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 584'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 584'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 180 bin 156'ya çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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