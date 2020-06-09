Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 408 bin 759'a yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 200 bin 739'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 200 bin 739'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 537 bin 829'a ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 710 bin 887 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 37 bin 312'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 971 olurken, vaka sayısı ise 476 bin 658'e ulaştı.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞOrta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 235 bin 278 olurken, 33 bin 964 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 186 bin 233'e çıkarken; 8 bin 792 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 154 bin 188 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 209 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 597'ye yükselirken, hasta sayısı 287 bin 399 oldu.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 351'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 351'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 173 bin 832'ye çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA