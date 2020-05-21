Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 329 bin 739'a yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 90 bin 158'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 90 bin 158'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 24 bin 334'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 888'e yükselirken; vaka sayısı da 279 bin 524'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 308 bin 705 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 972'ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 227 bin 364 olurken, 32 bin 330 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 178 bin 531'e çıkarken; 8 bin 270 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 181 bin 575 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 132 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 704'e yükselirken, hasta sayısı 248 bin 293 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 183'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 183'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 126 bin 949'a çıktığını açıkladı.

Kaynak: DHA