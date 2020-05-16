Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 308 bin 655'e yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 308 bin 655'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 308 bin 655'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 628 bin 879'a yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 308 bin 655'e yükseldi
16.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:32

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 308 bin 655'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 628 bin 879'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 759 bin 729'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 459'a yükselirken; vaka sayısı da 274 bin 367'ye çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 262 bin 843 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 418'e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 223 bin 885 olurken, 31 bin 610 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 175 bin 699'a çıkarken; 8 bin 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 179 bin 506 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 529 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 998'e yükselirken, hasta sayısı 236 bin 711 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 902'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 902'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 116 bin 635'e çıktığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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