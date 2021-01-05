Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 860 bin 540

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 860 bin 540'a, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 86 milyon 105 bin 851'e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 21 milyon 353 bin 51 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 362 bin 123'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 754 bin 560 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 196 bin 591'e ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 659 bin 750'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 65 bin 415 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 958 bin 844'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 51 bin 78'e yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 2 milyon 166 bin 244 vakanın tespit edildiği, 75 bin 680 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 2 milyon 713 bin 563'e yükseldiği, can kaybının ise 75 bin 431'e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 796 bin 216 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 35 bin 632'ye çıktığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı