Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 691 bin 942

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 691 bin 942'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 76 milyon 626 bin 187'ye yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 18 milyon 77 bin 768 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 323 bin 401'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 213 bin 155 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 186 bin 356'ya ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 460 bin 555'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 60 bin 418 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 817 bin 448'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 48 bin 926'ya yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 938 bin 83 vakanın tespit edildiği, 68 bin 447 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219'a yükseldiği, can kaybının ise 67 bin 75'e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 493 bin 961 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 26 bin 414'e çıktığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı