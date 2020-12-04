Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 511 bin 915
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 511 bin 915

04.12.2020 07:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 07:34
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 511 bin 915

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 511 bin 915'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 65 milyon 536 bin 40'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 511 bin 915'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 65 milyon 536 bin 40'a yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 14 milyon 535 bin 196 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 282 bin 829'a ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 487 bin 516 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 175 bin 307'ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 331'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 54 bin 140 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 591'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 46 bin 38'e yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 664 bin 829'a vakanın tespit edildiği, 58 bin 38 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 1 milyon 674 bin 134'e yükseldiği, can kaybının ise 60 bin 113'e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 128 bin 742 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 18 bin 260'a çıktığı duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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