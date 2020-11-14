Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 309 bin 408
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 309 bin 408

14.11.2020 07:44 | Son Güncelleme: 14.11.2020 07:48
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 309 bin 408

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 309 bin 408, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 53 milyon 746 bin 944'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 309 bin 408, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 53 milyon 746 bin 944'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 37 milyon 523 bin 973'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 11 milyon 64 bin 364 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 249 bin 975'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 819 bin 496 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 164 bin 946'ya ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 43 bin 892 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 492 bin 602'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 40 bin 769'a yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 107 bin 303 vakanın tespit edildiği, 44 bin 139 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 1 milyon 317 bin 496'ya yükseldiği, can kaybının ise 51 bin 304'e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 772 bin 822 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 12 bin 503'e çıktığı duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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