Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 280 bin 549
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 280 bin 549

11.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:43
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 280 bin 549

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 51 milyon 861 bin 437'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 51 milyon 861 bin 437'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 428 bin 38'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 568 bin 714 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 245 bin 943'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 701 bin 283 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 842'ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659!a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 207 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 443 bin 997!ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 39 bin 756'ya yükseldiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 200 bin 405
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 200 bin 405
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor
Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Cüneyt Arkın Hazar Ergüçlü Aras Bulut İynemli
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Deprem Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 280 bin 549 - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:59:50. #1.14#
title