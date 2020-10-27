Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 164 bin 609

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 164 bin 609, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 43 milyon 790 bin 543'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 164 bin 609, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 43 milyon 790 bin 543'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 32 milyon 182 bin 737'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 962 bin 783 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 231 bin 45'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 411 bin 550 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 157 bin 451'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan'de toplam vaka sayısı 1 milyon 102 bin 301'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 301 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke'da toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 52'ye ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 348 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında Fransa'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 165 bin 278, virüs kaynaklı ölü sayısı 35 bin 18 olarak raporlandı. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 498'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 31'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı