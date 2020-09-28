Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 307 bin 577'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 307 bin 577'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 638 bin 482'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 321 bin 343 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 453'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 732 bin 309 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 141 bin 776'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 813 bin 56'ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 488 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 538 bin 569'a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 727'ye yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı