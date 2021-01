Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 2 milyon 216 bin 817 can kaybı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 216 bin 817'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 102 milyon 652 bin 816'ya yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 26 milyon 512 bin 193 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 447 bin 459'a ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 801 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da toplam 770 bin 793 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 16 bin 374 vakanın tespit edildiği Meksika'da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 841 bin 893'e çıktı. Ülkede toplam 156 bin 579 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNEY AMERİKA'DA VAKA SAYILARI

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 119 bin 477 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 222 bin 775'e ulaştığı bildirildi. Arjantin'de şu ana kadar 1 milyon 915 bin 362 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 47 bin 775 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya'da toplamda 53 bin 284 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 2 milyon 77 bin 633 vaka tespit edildiği açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 75 bin 620 olarak rapor edildi. İtalya'da şu ana kadar 2 milyon 529 bin 70 vakanın tespit edildiği, 87 bin 858 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 3 milyon 772 bin 813'e yükseldiği, can kaybının ise 104 bin 371'e çıktığı açıklandı. Almanya'da 2 milyon 207 bin 393 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 57 bin 52'ye çıktığı duyuruldu. Toplamda 671 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya'da ise şu ana kadar 44 bin 402 vaka tespit edildi. Danimarka'da şu ana kadar 197 bin 664 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede 2 bin 84 can kaybı raporlandı.

ASYA ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Güney Kore'de şu ana kadar virüs nedeniyle bin 414 kişi hayatını kaybetti ve ülkede toplamda 77 bin 850 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplamda 5 bin 452 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da ise şu ana kadar 379 bin 516 vaka raporlandı. İran'da can kaybı 57 bin 807'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 405 bin 414'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 618 bin 147 olarak raporlanırken, can kaybı ise 13 bin 36 olarak açıklandı. Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 534 bin 407'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 94 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 29 bin 516 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 1 milyon 51 bin 795 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Hindistan'da ise şu ana kadar 10 milyon 734 bin 26 kişide koronavirüs tespit edildiği ve toplamda 154 bin 184 can kaybı olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı