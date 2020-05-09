Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 4 milyonu aştı
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Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 4 milyonu aştı

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 4 milyonu aştı
09.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:28

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 282'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 275 bin 423'e ulaştı. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 375 bin 748'e yükseldi. Salgının merkez üssü haline gelen ve dünya genelinde en çok ölümün gerçekleştiği ABD'de ise toplam vaka sayısı 1 milyon 375 bin 852'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 563'e ulaştı. ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam vaka sayısı 340 bin 472'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 581'e ulaştı.

Avrupa'da en fazla korona virüse bağlı ölümün gerçekleştiği İngiltere'de toplam vaka sayısı 211 bin 364'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e yükseldi. Koronaya bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İtalya'da ise toplam vaka sayısı 217 bin 185'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 201'e yükseldi. İspanya, Avrupa'da korona virüs ölümlerinin en çok yaşandığı üçüncü ülke konumunda bulunurken, toplam vaka sayısı 260 bin 117'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bin 299'a ulaştı. Avrupa'da salgında en fazla ölümün yaşandığı dördüncü ülke olan Fransa'da ise toplam vaka sayısı 176 bin 76'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 230'a yükseldi. - WUHAN

Kaynak: İHA

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