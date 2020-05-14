- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aştı - Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aştı Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aşarak, 300 bin 370'e ulaştı.

- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aştı

WUHAN - Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aşarak, 300 bin 370'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 482 bin 703'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bini aşarak, 300 bin 385'e ulaştı. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 684 bin 355'e yükseldi. Salgının merkez üssü haline gelen ve dünya genelinde en çok ölümün gerçekleştiği ABD'de ise toplam vaka sayısı 1 milyon 437 bin 726'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bin 524'e ulaştı. ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam vaka sayısı 350 bin 848'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 290'a ulaştı.

Avrupa'da en fazla korona virüse bağlı ölümün gerçekleştiği İngiltere'de toplam vaka sayısı 233 bin 151'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 614'e yükseldi. Koronaya bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İtalya'da ise toplam vaka sayısı 223 bin 96'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 368'e yükseldi. İspanya, Avrupa'da korona virüs ölümlerinin en çok yaşandığı üçüncü ülke konumunda bulunurken, toplam vaka sayısı 272 bin 646'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 321'e ulaştı. Avrupa'da salgında en fazla ölümün yaşandığı dördüncü ülke olan Fransa'da ise toplam vaka sayısı 214 bin 169'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi.

Kaynak: İHA