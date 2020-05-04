- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 250 bini aştı
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- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 250 bini aştı

- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 250 bini aştı
04.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:31

- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 250 bini aştı Dünya genelinde korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin aşarak, 250 bin 219 kişiye ulaştı.

- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 250 bini aştı

WUHAN - Dünya genelinde korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin aşarak, 250 bin 219 kişiye ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 614 bin 698'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 500 bin 652'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 250 bin 219'a ulaştı. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 177 bin 259'a yükseldi.

Salgının merkez üssü haline gelen ve dünya genelinde en çok ölümün gerçekleştiği ABD'de ise toplam vaka sayısı 1 milyon 200 bin 794'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 64'e ulaştı. ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam vaka sayısı 326 bin 823'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 874'e ulaştı.

Avrupa'da en fazla korona virüse bağlı ölümün gerçekleştiği İtalya'da toplam vaka sayısı 211 bin 938'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 79'a yükseldi. Koronaya bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 190 bin 584'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 734'e yükseldi. İspanya, Avrupa'da korona virüs ölümlerinin en çok yaşandığı üçüncü ülke konumunda bulunurken, toplam vaka sayısı 248 bin 301'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 428'e ulaştı. Avrupa'da salgında en fazla ölümün yaşandığı dördüncü ülke olan Fransa'da ise toplam vaka sayısı 203 bin 53'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 201'e yükseldi.

- Dünya genelinde korona virüs ölümleri 250 bini aştı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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