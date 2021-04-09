Dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
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Dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sorunu

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Teknoloji
Dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sorunu

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

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Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

İnternet sitesi "downdetector.com"da yer alan bilgiye göre, kullanıcıların Instagram ve Facebook'a TSİ 24.00 itibarıyla erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

Instagram ve Facebook'tan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki siteye erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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