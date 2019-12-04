Dünya genelinde her 45 kişiden biri insani yardıma muhtaç

04.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:10

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde her 45 kişiden birinin yiyecek, barınma, sağlık hizmeti, korunma ve diğer temel yardımlara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) hazırlanan "Küresel İnsani Yardım 2020" raporu, Cenevre'de düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Rapor Afganistan, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti, Irak, Libya, Mali, Myanmar, Nijer, Nijerya ile işgal altındaki Filistin bölgesi, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Ukrayna, Venezuela ve Yemen'deki ihtiyaçlara dayandırıldı.

Raporda, dünya genelinde her 45 kişiden birinin yiyecek, barınma, sağlık hizmeti, acil durum eğitimi, korunma ve diğer temel yardımlara ihtiyacı olduğu belirtildi.

"Daha fazla insan, çatışma ve iklim değişikliğinden etkilendi"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, toplantıda yaptığı konuşmada, "2019'da, bir yıl öncesine göre çok daha fazla kişinin insani yardıma ihtiyacı vardı. Bunun nedeni, düşündüğümüzden daha fazla insan çatışma ve iklim değişikliğinden etkilendi." ifadelerini kullandı.

Çok yüksek sayıda çocuğun silahlı çatışmalarda öldürüldüğünü veya sakatlandığını vurgulayan Lowcock, "İklim değişikliği, çatışma ve ekonomik istikrarsızlık milyonlarca insanı etkiliyor." dedi.

Raporda, 2020'de 168 milyon kişinin insani yardıma ve korunmaya ihtiyacı olacağı kaydedildi.

59 milyon çocuğa ulaşmak için 4,2 milyar dolar yardım yapılacak

Öte yandan OCHA tarafından yapılan toplantıda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri, 64 ülkede 59 milyon çocuğa ulaşmak için 4,2 milyar dolar yardım yapılacağını belirtti.

Yetkililer, UNICEF'in en fazla yardımı 864,1 milyon dolarla Suriyeli mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan Türkiye, Irak, Lübnan, Ürdün ve Mısır'a yapacağını, Yemen'e 535 milyon dolar, Suriye'ye 294,8 milyon dolar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 262,7 milyon dolar, Güney Sudan'a da 180,5 milyon dolar olarak ayrıldığını kaydetti.

Kaynak: AA