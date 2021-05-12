Dünya genelinde Fransa büyüklüğünde bir ormanlık alan yeniden büyüdü

Gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullanan Trillion Trees tarafından yapılan bir araştırmada, son 20 yılda dünya genelinde Fransa büyüklüğünde bir ormanlık alanın doğal olarak yeniden büyüdüğü belirtildi.

Gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullanan Trillion Trees tarafından yapılan bir araştırmada, son 20 yılda dünya genelinde Fransa büyüklüğünde bir ormanlık alanın doğal olarak yeniden büyüdüğü belirtildi.

Birdlife International, Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu (WCS) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki ortak girişim olan ve dünya çapında bir trilyon ağaç dikmeyi hedefleyen Trillion Trees tarafından yapılan araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana Fransa büyüklüğünde bir ormanlık alan yeniden büyüdü. Bu orman alanının, 5.9 Gigaton karbondioksit eşdeğerini emebilme potansiyeline sahip olduğu ve bunun da ABD'nin yıllık emisyonlarından daha fazla olduğu belirtildi.

Trillion Trees tarafından yapılan açıklamada çalışmanın, canlandırma çalışmalarına odaklanmanın en yararlı olabileceği alanları tanımlayarak, dünya çapında orman canlandırma planlarını bilgilendirmeye yardımcı olmak için tasarlandığı ifade edildi. Ekibin, gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullandığı belirtildi.

BREZİLYA'DA HOLLANDA BÜYÜKLÜĞÜNDE ORMANLIK ALAN YENİDEN BÜYÜDÜ

Çalışmada, orman gençleşmesi için 'başarı öykülerinden biri olarak' 2000 yılından bu yana yaklaşık olarak Hollanda büyüklüğünde yeniden büyüyen bir alanla birlikte Brezilya'daki Atlas Ormanları'na işaret edildi. Moğolistan'ın kuzey ormanlarında son 20 yılda 1.2 milyon hektar orman alanının gençleştiği ve diğer gençleşme noktaları arasında Orta Afrika ve Kanada'nın kuzey ormanlarının yer aldığı ifade edildi.

"ORMANSIZLAŞMAYI DURDURMALI, DOĞAL ORMANLARI CANLANDIRMALIYIZ"

Yapılan açıklamada WWF'den William Baldwin-Cantello'nun ifadelerine de yer verildi. Cantello, doğal orman gençleşmesinin genellikle 'aktif olarak ekilen ormanlardan daha ucuz, karbon açısından daha zengin ve biyo-çeşitlilik açısından daha iyi' olduğunu ifade etti. Cantello, gençleşmenin garanti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınmak için hem ormansızlaşmayı durdurmalı hem de doğal ormanları canlandırmalıyız. Ormansızlaşma hala her yıl milyonlarca hektarlık alan kaplıyor, bu da gençleştirilen alandan çok daha fazla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı