Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı

07.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 07.11.2020 22:05
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474'e ulaştı.

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen korona virüs tüm dünyada yeniden etkisini arttırdı. Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 253 bin 553'e yükseldi. 35 milyon 437 bin 738 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD, 10 milyon 89 bin 124 vaka ve 242 bin 524 can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. ABD'nin ardından en fazla etkilenen ve 1 milyon vaka sayısını aşan ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu.

Hindistan'da 8 milyon 478 bin 689 vaka bulunurken, 125 bin 895 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Brezilya'da vaka sayısı 5 milyon 632 bin 505'e yükselirken, toplam can kaybı 162 bin 35'e ulaştı. 1 milyon 753 bin 836 kişinin korona virüse yakalandığı Rusya'da 30 bin 251 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Fransa'da şu ana kadar 1 milyon 661 bin 853 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı. 1 milyon 388 bin 411 kişinin korona virüse yakalandığı İspanya'da 38 bin 833 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 228 bin 814'e, toplam can kaybı ise 33 bin 136'ya ulaştı. İngiltere'de 1 milyon 171 bin 441 kişide Covid-19 tespit edilirken, 48 bin 888 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. 1 milyon 127 bin 733 kişinin korona virüse yakalandığı Kolombiya'da ise 32 bin 405 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

(İHA)

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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