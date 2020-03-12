Dünya genelinde Covid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 258'e çıktı TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

Bunların 80 bin 932'si Çin'de bulunurken 12 bin 462'si İtalya'da, 9 bini İran'da, 7 bin 869'u Güney Kore'de, 2 bin 284'ü Fransa'da, 2 bin 277'si ise İspanya'da bulunuyor. Virüsün Türkiye'de de bir hastada görülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından vatandaş e-ticaret sitelerine akın etti.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Corona virüsünün yol açtığı panik, internet alışverişlerinde sıra dışı bir hareketliliğe yol açtı. 2 gündür gıda satışı yapan internet siteleri başta olmak üzere, kolonya markalarının web siteleri, hijyen ürünleri ve medikal ürün satışı yapan e-ticaret sitelerinde daha önce hiç rastlamadığımız bir yoğunluk var. Siteler özellikle kuru gıda ve kolonya siparişlerine yetişemediklerini aktarıyor. Hatta tekstil satışı yapan e-ticaret sitelerinde de bir canlanma oldu. Bunu da alışveriş merkezlerine gitmekten çekinen vatandaşların alışveriş kanallarını online'a yönelttiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bazı kalemlerin satış hacminde yüzde 300'e varan büyümeler olduğu görülüyor. Malesef böyle durumlarda ürünleri normal fiyatından daha yüksek fiyatlara satmak isteyen fırsatçılar da ortaya çıkıyor. Vatandaşların fiyat karşılaştırması yaparak satın alma kararı vermesi daha doğru olacaktır."

Kaynak: Bültenler