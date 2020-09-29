Dünya genelinde Covid-19 ölümleri bir milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı bir milyonu geçerken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bunun "kahreden bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Dünya genelinde, Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyonu geçerken, dünyanın birçok bölgesindeki vaka sayılarında görülen artış devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin topladığı verilere göre, ABD, Brezilya ve Hindistan'daki ölümler, bu sayının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Uzmanlar, gerçek ölü sayısının ise büyük ihtimalle çok daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ölü sayısını "akıl almaz" ve "kahreden bir dönüm noktası" diye tanımladı.

Genel Sekreter yayımladı video mesajda "Yine de her bir yaşamı önemini kaybetmemeli. Onlar anneydi, babaydı, eşti, kızkardeşti, erkek kardeşti, dostlardı, iş arkadaşlarıydı. Acımız bu hastalığın acımasızlığıyla katlanıyor" dedi.

1 milyon ölüme, koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığına yönelik haberlerden yaklaşık 10 ay sonra gelindi.

Salgın, 188 ülkeye yayılırken, dünya genelinde 32 milyon teyitili vaka görüldü. Virüse karşı karantina ve diğer önlemler, birçok ekonominin durgunluğa sürüklenmesine neden oldu.

Bu arada, hastalığa karşı etkin bir aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşının yaygın bir şekilde kullanılabilmesinden önce ölü sayısının iki milyona çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ölü sayılarında, 205 bin ölümle ABD başı çekerken, Brezilya'da 141.700, Hindistan'da ise 95.500 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 nerede hızla yayılıyor?

ABD'de yedi milyondan fazla vaka kayıtlara geçti. Bu, dünyadaki vaka sayısının beşte birinden fazla. Temmuz'daki ikinci dalganın ardından, Ağustos'ta vaka sayıları düştü, ancak şimdi yine yükselişe geçti.

Koronavirüs Hindistan'da da hızla yayılıyor. Eylül ayında günlük 90 bin dolayında vaka kayıtlara geçti.

Teyitli vakalar altı milyona çıktı ve Hindistan ABD'den sonra en çok vaka görülen ülke oldu. Ancak, ülkenin nüfusu dikkate alındığında, ölü sayısı görece daha düşük.

Latin Amerika'daki en yüksek ölü sayısı Brezilya'da ve ülke 4,7 milyon vakayla vaka sayısında da dünya üçüncüsü.

Bölgede, Arjantin'de de vakalar hızla artıyor ve bugüne dek 700 binden fazla vaka tespit edildi.

Ancak uzmanlar, ülkelerin vaka ve ölümleri kaydetmesindeki farklılıklar ve bazı bölgelerde test sayısının az olması nedeniyle, vaka ve ölüm sayısının bildirilenden daha yüksek olduğuna inanıldığını vurguluyod.

Aşı çalışmaları nasıl gidiyor?

Dünya genelinde, 240 potansiyel aşı ilk geliştirme aşamasında. 40 aşı adayı klinik deney ve binlerce kişi üzerinde denenen 9 aşı adayı da son safhaya gelid. Aşı geliştirmek normalde yıllar alan bir süreç, ancak küresel acil durum nedeniyle, bilim insanları hızla çalışıyor.

İleri aşamadaki aşı adaylarından biri Oxford Üniversitesi'nde geliştiriliyor. Aşının bağışıklık sistemini harekete geçirdiği görüldü ve AstraZeneca'yla sadece İngiltere'ye 100 milyon doz üretilmesi için anlaşma yapıldı.

Çin'de de bir aşı adayının antikor ürettiği görüldü ve Çin Ordusu'na verildi. Ancak aşının üretim hızıyla ilgili çeşitli kaygılar dile getirildi.

Bu arada Rusya'da da uzmanlar, Sputnik-V adlı aşı adayının ilk testlerinde, bağışıklık sisteminin tepki verdiğinin görüldüğünü söyledi.

Bu aybaşında yayımlanan raporda, denemelere katılan herkeste virüsle savaşan antikor üretildiği ve ciddi bir yan etki görülmediği belirtildi.

Rusya, Ağustos ayında aşı kullanımına onay veren ilk ülke oldu. Ancak yine, üretim hızı konusunda kaygılar dile getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların gelecek ay aşıya erişebileceklerini söylerken, Hastalık Kontrol ve Önleem Merkezi, aşının büyük ihtimalle 2021 ortasından önce yaygın bir şekilde kullanılamayacağını bildirdi.

WHO da, yaygın aşılama faaliyetlerinin 2021 ortasından önce görülmeyeceğini bekliyor.