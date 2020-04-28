Dünya genelinde 50 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi Dünya'da çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle toplamda 50,8 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden edildiği bildirildi.

Dünya'da çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle toplamda 50,8 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden edildiği bildirildi.

Merkezi İsviçre'de bulunan Ülke İçi Yerinden Edilenler İzleme Merkezi (IDMC) "Ülke İçinde Yerinden Edilme Küresel Raporu"nu yayımladı.

Raporda, toplamda 50,8 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden edilmesine neden olan çatışma, şiddet ve afet gibi nedenlere yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de eklenebileceği uyarısında bulunuldu.

45 milyondan fazla kişinin şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen raporda, 5 milyon kişinin de deprem ve sel gibi doğal afetlerden dolayı yerlerinden edildiği bilgisi yer aldı.

50,8 milyonun yarısından çoğu geçen yıl yerlerinden edildi

Geçen yıl 33,4 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğine dikkat çekilen raporda, bunun 2012'den bu yana en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

Raporda, geçen yıl 140 ülke ve bölgedeki 24,9 milyon kişinin, yaklaşık 2 bin afet nedeniyle ülke içinde yerinden edildiği aktarıldı.

IDMC'nin raporunda, Mozambik, Malavi, Madagaskar, Zimbabve, ABD, Kanada, Bangladeş ve Hindistan'da kasırgaların; Güney Sudan'da ise sel felaketinin 2019'da yerinden edilmeye neden olduğu belirtildi.

Geçen yıl 50 ülkede 8,5 milyon kişinin de çatışma ve şiddet nedeniyle ülke içinde yerlerinden edildiğinin altı çizilen raporda, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Etiyopya'da birer milyondan fazla kişinin yer değiştirdiği aktarıldı.

Hükümetlere, bu yıl 10. yılına giren ve Aralık 2019'dan bu yana yaklaşık bir milyon kişinin evlerini terk etmesine neden olan Suriye iç savaşı gibi çatışmalara çözüm bulunması konusunda çağrı yapılan raporda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen ve Afganistan'daki çatışmaların da insanların yerlerinden edilmesine yol açtığı anımsatıldı.

Kaynak: AA