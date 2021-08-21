Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 920 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 576 milyon 117 bin ile Hindistan, 360 milyon 630 bin ile ABD, 173 milyon 650 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya, 99 milyon 40 bin ile Almanya, 88 milyon 850 bin ile İngiltere, 88 milyon 160 bin ile Türkiye, 87 milyon 260 bin ile Endonezya, 82 milyon 920 bin ile Fransa, 79 milyon 930 bin ile Meksika, 75 milyon 680 bin ile Rusya, 75 milyon 40 bin ile İtalya, 63 milyon 90 bin ile İspanya ve 52 milyon 200 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 88 milyon 160 bin 935 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 720 bin 733 kişiye ilk doz, 34 milyon 886 bin 99 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 211 milyon 647 bini aştı, 4 milyon 429 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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