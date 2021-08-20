Dünya genelinde 4 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 880 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 880 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 910 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 572 milyon 281 bin ile Hindistan, 359 milyon 620 bin ile ABD, 173 milyon 160 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya, 99 milyon 40 bin ile Almanya, 88 milyon 620 bin ile İngiltere, 87 milyon 743 bin ile Türkiye, 86 milyon 410 bin ile Endonezya, 82 milyon 390 bin ile Fransa, 79 milyon 400 bin ile Meksika, 75 milyon 40 bin ile Rusya, 74 milyon 800 bin ile İtalya, 62 milyon 670 bin ile İspanya ve 52 milyon 70 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 880 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 87 milyon 743 bin 168 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 546 bin 665 kişiye ilk doz, 34 milyon 701 bin 861 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 211 milyon 35 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 421 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer